В кружевном платье с рукавами в пол: красивая Барбара Палвин на Лазурном побережье

Барбара Палвин посетила Каннский кинофестиваль. Она пришла посмотреть фильм "Ученик" (The Apprentice).

Для такого события красавица выбрала черное кружевное платье макси, под низом которого была нюдовая подкладка, что создавало голый эффект. Наряд имел длинные до пола рукава с разрезами. Обута она была в черные лакированные остроносые туфли.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Барбаре сделали волнистую укладку и макияж с помадой ягодного оттенка.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Напомним, летом 2023 года Барбара Палвин вышла замуж за итальянско-американского актера Дилана Спроуса.

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