- Шоу-бизнес
- 1650
- 1 мин
В кружевном платье с рюшами: папарацци подловили Крис Дженнер в драматическом образе в аэропорту Венеции
69-летняя мать клана Кардашьян-Дженнер выглядит прекрасно.
Крис Дженнер вместе со своими дочерьми – Ким и Хлое Кардашьян – прибыла в Италию на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Папарацци подловили ее в аэропорту Марко Поло в Венеции, когда она направлялась к водному такси.
Там мать клана Кардашьян-Дженнер появилась в драматическом образе total black. На ней было кружевное платье с рюшами и асимметричным подолом. Наряд Крис дополнила черными босоножками на шпильках и с ремешками на щиколотках.
На лицо она надела черные солнцезащитные очки и украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями.
Напомним, Хлое Кардашьян появилась в аэропорту Венеции в кэтсьюте с «хищным» принтом.