Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1650
Время на прочтение
1 мин

В кружевном платье с рюшами: папарацци подловили Крис Дженнер в драматическом образе в аэропорту Венеции

69-летняя мать клана Кардашьян-Дженнер выглядит прекрасно.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Крис Дженнер

Крис Дженнер / © Getty Images

Крис Дженнер вместе со своими дочерьми – Ким и Хлое Кардашьян – прибыла в Италию на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Папарацци подловили ее в аэропорту Марко Поло в Венеции, когда она направлялась к водному такси.

Там мать клана Кардашьян-Дженнер появилась в драматическом образе total black. На ней было кружевное платье с рюшами и асимметричным подолом. Наряд Крис дополнила черными босоножками на шпильках и с ремешками на щиколотках.

Крис Дженнер / © Getty Images

Крис Дженнер / © Getty Images

На лицо она надела черные солнцезащитные очки и украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Напомним, Хлое Кардашьян появилась в аэропорту Венеции в кэтсьюте с «хищным» принтом.

