В кружевном платье с сексуальным декольте: роскошная Джессика Честейн на светской церемонии

Джессика Честейн посетила 56-ю ежегодную церемонию вручения наград Country Music Association Awards, которая состоялась на Bridgestone Arena в Нэшвилле, Теннесси.

Актриса продемонстрировала там вечерний аутфит. На ней было синее платье с черным кружевом от Gucci, расшитое камнями и стразами в виде созвездий, на тонких бретельках и с сексуальным декольте.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Красивый образ Джессика дополнила прической с локонами и насыщенным макияжем с красной помадой на губах. В ушах у нее были элегантные серьги с бриллиантами. На шею Честейн решила не надевать украшения, чтобы не отвлекать внимание от соблазнительного бюста.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

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