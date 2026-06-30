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- Шоу-бизнес
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В кружевном платье с вырезом и с сумкой Hermès: Джорджина Чапман на похоронах
Бывшая жена Харви Вайнштейна, актриса, дизайнер и соучредительница бренда Marchesa Джорджина Чапман прибыла на похороны легендарного музыкального продюсера в сдержанном, но очень изысканном образе total black.
Джорджину Чапман и ее возлюбленного, лауреата премии «Оскар», Эдриана Броуди, папарацци сфотографировали по дороге на похороны легендарного музыкального продюсера Клайва Дэвиса, которые состоялись 29 июня в Нью-Йорке.
Для траурной церемонии дизайнер выбрала элегантный образ в черной гамме. Она была одета в облегающее кружевное платье длины миди с полупрозрачным верхом и вырезом, длинными рукавами с расширенными манжетами и высоким горлом, украшенным тонкой лентой-бантом. Нижняя часть наряда имела нежный цветочный узор из кружева и фестончатый край, что придавало наряду изящество.
Джорджина дополнила свой образ черными туфлями на шпильках с переплетенными ремешками и классической черной сумкой Hermès Kelly.
Из украшений она выбрала бриллиантовые серьги, кольца и браслеты с камнями. Актриса уложила волосы в локоны, нанесла макияж с розовой помадой, а также сделала красный маникюр и педикюр. На лице у нее были черные солнцезащитные очки.
Броуди был одет в черный классический костюм, белую рубашку без галстука и черные кожаные туфли. А еще внимание привлек черный бандаж на его руке.
Напомним, Джорджина Чапман в платье с цветочными аппликациями посетила премьеру спектакля.