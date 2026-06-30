ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

В кружевном платье с вырезом и с сумкой Hermès: Джорджина Чапман на похоронах

Бывшая жена Харви Вайнштейна, актриса, дизайнер и соучредительница бренда Marchesa Джорджина Чапман прибыла на похороны легендарного музыкального продюсера в сдержанном, но очень изысканном образе total black.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Эдриана Броуди и Джорджина Чапман

Эдриана Броуди и Джорджина Чапман / © Getty Images

Джорджину Чапман и ее возлюбленного, лауреата премии «Оскар», Эдриана Броуди, папарацци сфотографировали по дороге на похороны легендарного музыкального продюсера Клайва Дэвиса, которые состоялись 29 июня в Нью-Йорке.

Для траурной церемонии дизайнер выбрала элегантный образ в черной гамме. Она была одета в облегающее кружевное платье длины миди с полупрозрачным верхом и вырезом, длинными рукавами с расширенными манжетами и высоким горлом, украшенным тонкой лентой-бантом. Нижняя часть наряда имела нежный цветочный узор из кружева и фестончатый край, что придавало наряду изящество.

Эдриана Броуди и Джорджина Чапман / © Getty Images

Эдриана Броуди и Джорджина Чапман / © Getty Images

Джорджина дополнила свой образ черными туфлями на шпильках с переплетенными ремешками и классической черной сумкой Hermès Kelly.

Из украшений она выбрала бриллиантовые серьги, кольца и браслеты с камнями. Актриса уложила волосы в локоны, нанесла макияж с розовой помадой, а также сделала красный маникюр и педикюр. На лице у нее были черные солнцезащитные очки.

Броуди был одет в черный классический костюм, белую рубашку без галстука и черные кожаные туфли. А еще внимание привлек черный бандаж на его руке.

Напомним, Джорджина Чапман в платье с цветочными аппликациями посетила премьеру спектакля.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
94
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie