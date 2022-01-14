В кружевном платье: участница "Холостяка-11" провокационно выгнулась и продемонстрировала сексуальную пятую точку

В кружевном платье: участница "Холостяка-11" провокационно выгнулась и продемонстрировала сексуальную пятую точку

Александра Миколюк в откровенном аутфите снялась в провокационной съемке.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Александра Миколюк – опубликовала в Instagram пикантное видео со горячей съемки авторства Vicoolya & Saida Photography, в которой она предстала в откровенном образе.

Саша позировала, сидя на стуле, в черном кружевном корсетном платье с сексуальным декольте и в черных лодочках.

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Свой аутфит красотка дополнила укладкой с локонами и вечерним макияжем.

Миколюк чувственно и соблазнительно позировала на камеру.

На втором видео Александра провокационно выгнулась, облокотившись об стену, и продемонстрировала сексуальную пятую точку.

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