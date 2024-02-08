В кружевном прозрачном кэтсьюте и плаще: Диана Крюгер сходила на вечеринку H&M

Ее образ выглядел довольно необычно и смело.

В Нью-Йорке, в районе Сохо, состоялась вечеринка бренда H&M, которую посетила актриса Диана Крюгер. Женщина появилась на этом мероприятии в очень неожиданном образе, поскольку сочетала черный полупрозрачный кэтсьют с голубым плащом из эко-кожи.

Наряд актриса сочетала с большими серьгами, а также интересными мюлями с сердечками от бренда Alaïa.

Крюгер сделала довольно яркий макияж, а волосы собрала в тугую прическу, оставив ниспадать на лицо небольшую прядь волос.

Диана Крюгер / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетила еще одна известная личность - модель, актриса и ЛГБТ-активистка Хантер Шафер. На ней было обтягивающее платье с драпировкой мандаринового цвета. Совсем недавно она также появилась среди гостей модного показа коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Schiaparelli в Париже в черном платье с внушительным декольте.

Диана Крюгер и Хантер Шафер / Фото: Getty Images

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