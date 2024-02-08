В кружевном прозрачном кэтсьюте и плаще: Диана Крюгер сходила на вечеринку H&M

Ее образ выглядел довольно необычно и смело.
В Нью-Йорке, в районе Сохо, состоялась вечеринка бренда H&M, которую посетила актриса Диана Крюгер. Женщина появилась на этом мероприятии в очень неожиданном образе, поскольку сочетала черный полупрозрачный кэтсьют с голубым плащом из эко-кожи.
Наряд актриса сочетала с большими серьгами, а также интересными мюлями с сердечками от бренда Alaïa.
Крюгер сделала довольно яркий макияж, а волосы собрала в тугую прическу, оставив ниспадать на лицо небольшую прядь волос.
Также это мероприятие посетила еще одна известная личность - модель, актриса и ЛГБТ-активистка Хантер Шафер. На ней было обтягивающее платье с драпировкой мандаринового цвета. Совсем недавно она также появилась среди гостей модного показа коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Schiaparelli в Париже в черном платье с внушительным декольте.
Читайте также:
- Вау, какая: Диана Крюгер голубым мини-платьем с цветами подчеркнула стройные ноги
- В шифоновом платье с вырезом под грудью: роскошная Диана Крюгер блистала на мероприятии
- В красном жакете и кружевном платье: Диана Крюгер в эффектном образе пришла на церемонию в Нью-Йорке