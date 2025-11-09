- Дата публикации
В кружевном ромпере с откровенным декольте: британская модель похвасталась красивым бюстом
Джессика Гейл обожает фотографироваться в пикантных нарядах.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram Stories фото, сделанное во время ее поездки в Париж. Она продемонстрировала свой пикантный лук, в котором собралась на вечеринку.
Блондинка надела черный кружевной ромпер с откровенным декольте, в котором похвасталась пышным красивым бюстом. Аутфит она дополнила черным корсетом.
Джесс сделала укладку с локонами и нежный макияж. Она, как всегда, выглядела соблазнительно.
Напомним, ранее Джессика Хейл показала архивные снимки в бирюзовом купальнике с драпировкой.