В кружевном ромпере с откровенным декольте: британская модель похвасталась красивым бюстом

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram Stories фото, сделанное во время ее поездки в Париж. Она продемонстрировала свой пикантный лук, в котором собралась на вечеринку.

Блондинка надела черный кружевной ромпер с откровенным декольте, в котором похвасталась пышным красивым бюстом. Аутфит она дополнила черным корсетом.

Джесс сделала укладку с локонами и нежный макияж. Она, как всегда, выглядела соблазнительно.

Напомним, ранее Джессика Хейл показала архивные снимки в бирюзовом купальнике с драпировкой.