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В кружевном сексуальном белье: Деми Роуз поздравила подписчиков с Рождеством

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В кружевном сексуальном белье: Деми Роуз поздравила подписчиков с Рождеством

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Модель обожает эпатировать своих фолловеров провокационными образами.

Деми Роуз, как и другие западные знаменитости, поздравила своих фолловеров в Instagram с Рождеством. Только сделала она это в своем провокационном стиле – откровенными снимками. 

На фото модель предстала в сексуальном кружевном белье сливового цвета. Комплект состоял из бюстгальтера, стрингов и пояса с баской для подтяжек.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Фигура Роуз в этом белье выглядела очень соблазнительно. Особенно притягивал взгляд ее пышный бюст.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Красотка распустила волосы, сделала яркий макияж с черными стрелками и красной помадой и завершила лук красным маникюром. Позируя, она положила палец в рот.

Получился весьма вульгарный аутфит, как для рождественского поздравления.

"Счастливого Рождества", - пожелала фолловерам Деми.

Ранее Роуз сверкнула на камеру пышной обнаженной грудью.

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