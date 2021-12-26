В кружевном сексуальном белье: Деми Роуз поздравила подписчиков с Рождеством

Модель обожает эпатировать своих фолловеров провокационными образами.
Деми Роуз, как и другие западные знаменитости, поздравила своих фолловеров в Instagram с Рождеством. Только сделала она это в своем провокационном стиле – откровенными снимками.
На фото модель предстала в сексуальном кружевном белье сливового цвета. Комплект состоял из бюстгальтера, стрингов и пояса с баской для подтяжек.
Фигура Роуз в этом белье выглядела очень соблазнительно. Особенно притягивал взгляд ее пышный бюст.
Красотка распустила волосы, сделала яркий макияж с черными стрелками и красной помадой и завершила лук красным маникюром. Позируя, она положила палец в рот.
Получился весьма вульгарный аутфит, как для рождественского поздравления.
"Счастливого Рождества", - пожелала фолловерам Деми.
Ранее Роуз сверкнула на камеру пышной обнаженной грудью.
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