В кружевном топе и без макияжа: пресс-секретарь Зеленского сделала селфи на фоне таблички Офиса президента

Юлия Мендель порадовала подписчиков новыми снимками в своем фотоблоге.

Действующий пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, которая уходит с должности, опубликовала в своем Instagram новое фото.

Она сделала селфи на фоне таблички Офиса президента Украины. Одета Юлия была в черный кружевной топ и белую безрукавку.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Волосы ее были распущены, на лице отсутствовал макияж, а в ушах были серьги-кольца. Мендель мило улыбалась на камеру.

"Суббота, как суббота. А значит — скоро новые интервью @zelenskiy_official!" — подписала снимок Мендель.

Еще пресс-секретарь поделилась фотографией кофе с ее изображением. "Неожиданная приятность от официанта", — похвасталась Юлия.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Напомним, Мендель показала, как выглядела в детстве.

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Образы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель (23 фото)

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