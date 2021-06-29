В кружевном топе и брюках с пикантными разрезами: Белла Хадид в Париже

В кружевном топе и брюках с пикантными разрезами: Белла Хадид в Париже

24-летняя американская модель приехала в Париж и сразу же попала под прицел фотографов.

Белла Хадид прогуливалась по улице, когда ее подловили папарацци. Одета звезда была в черный обтягивающий топ от Rosemunde с кружевной отделкой и брюки 'Carrie' pants by I AM GIA. Аутфит звезда дополнила остроносыми ботильйонами на шпильках и маленькой сумкой. А также черной защитной маской на лице и очками в коричневой оправе.

Белла Хадид / Getty Images

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Несколько дней назад Хадид стала одной из гостей показа мужской коллекции Dior, который состоялся 25 июня в Париже. Тогда Белла блистала перед камерами в черном топе-водолазке, который знатно просвечивался и обнажал грудь знаменитости, его она сочетала с зелеными брюками-клеш в змеиный принт и с точно таким же рисунком дипломатом. Остроносые туфли завершали образ модели.

Белла Хадид / Getty Images

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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