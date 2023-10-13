В кружевном топе и кожаной косухе: стильная Миа Риган на модном ивенте

20-летняя возлюбленная Ромео Бекхэма посетила ужин ECCO, организованный Наташей Рамзи-Леви с гастрономическим коллективом We Are Ona в Maison Colbert в британской столице.

Миа приехала на ужин в красном кружевном кроп-топе под который надела черный бюстгальтер, а сверху набросила кожаную куртку-косуху. Также на ней были широкие черные джинсы с низкой посадкой и черным поясом и обута звезда была в яркие красные туфли на каблуках. В руках Миа держала черно-красную сумку на короткой ручке. Также она надела серьги-висюльки и сделала легкий макияж на лице, а волосы собрала в низкий хвост.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Днем ранее, напомним, девушка в черном аутфите блистала на модном ивенте в Лондоне.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Читайте также: