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В кружевном топе и кожаной косухе: стильная Миа Риган на модном ивенте

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
276
Время на прочтение
1 мин
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В кружевном топе и кожаной косухе: стильная Миа Риган на модном ивенте

Миа Риган / Фото: Getty Images

Модель Миа Риган снова посетила светское мероприятие в Лондоне.

20-летняя возлюбленная Ромео Бекхэма посетила ужин ECCO, организованный Наташей Рамзи-Леви с гастрономическим коллективом We Are Ona в Maison Colbert в британской столице.

Миа приехала на ужин в красном кружевном кроп-топе под который надела черный бюстгальтер, а сверху набросила кожаную куртку-косуху. Также на ней были широкие черные джинсы с низкой посадкой и черным поясом и обута звезда была в яркие красные туфли на каблуках. В руках Миа держала черно-красную сумку на короткой ручке. Также она надела серьги-висюльки и сделала легкий макияж на лице, а волосы собрала в низкий хвост.

Миа Риган / © Getty Images
Миа Риган / Фото: Getty Images

Днем ранее, напомним, девушка в черном аутфите блистала на модном ивенте в Лондоне.

Миа Риган / © Getty Images
Миа Риган / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
276
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