В кружевном топе и на высоких каблуках: 77-летняя Хелен Миррен на премьере фильма

77-летняя знаменитость роскошно выглядела в черном блейзере от Saint Laurent, сшитом специально для Миррен на заказ, под который одела черный атласный топ с кружевной отделкой на груди и черные классические брюки-клеш со стрелками, а также обула босоножки на высокой платформе и каблуках, которые переливались стразами.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

В руках у Хелен была лаконичная черная сумка, которую она держала за короткую ручку. Также она была в полупрозрачных черных перчатках. Выкрашенные в платиновый блонд волосы Миррен собрала заколкой, надела массивные золотые серьги и тонкую золотую цепочку с крестиком на шею. У актрисы также был насыщенный макияж глаз и яркая губная помада.

3 декабря на премьере этого же фильма в Лас-Вегасе Хелен Миррен также блистала в полупрозрачном наряде черного цвета, дополнив его массивным жемчужным ожерельем, браслетом и ярким макияжем.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

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