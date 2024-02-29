В кружевном топе и юбке с бантом: Наоми Кэмпбелл вышла на подиум показа Dolce & Gabbana

Британская супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе Модного дома Dolce & Gabbana, который презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025 в Милане на Неделе моды.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

"Черная пантера", как ее называют за грациозную походку и красоту, вышла на подиум в эффектном ансамбле, который включал кружевной топ на тонких бретельках и с атласным бантом под грудью, а также тонкую шелковую полупрозрачную юбку с атласным поясом, который завязывался спереди на бант.

Также лук включал черные трусы, капроновые колготки, туфли на каблуках и перчатки. На голове у Наоми была шляпка с вуалью. На лице у нее был яркий макияж с красной помадой темными тенями на глазах.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Ранее она приняла участие в Неделе моды в Лондоне, где состоялся показ коллекции осень-зима 2024 Модного дома Burberry. На подиум Наоми вышла в платье с бахромой.

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