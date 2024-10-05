В кружевной блузке и кожаных штанах: Элизабет Херли сходила на радиоэфир

59-летняя актриса снова вышла в свет в образе с розовым акцентом.

Элизабет Херли посетила в Нью-Йорке радиоэфир SiriusXM Studios.

Там актриса предстала в розовой кружевной блузке с короткими рукавами-фонариками, под которой на ней был черный топ. Верх Лиз скомбинировала с черными кожаными брюками-клеш и черными босоножками.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

У Херли была укладка с локонами и насыщенный макияж смоки-айс и с розовым блеском на губах. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами с розовыми камнями.

Напомним, Элизабет Херли является послом проекта против рака молочной железы компании Estée Lauder от 1996 года. Розовая лента – символ, который используется для информирования общества о проблеме рака грудной железы. Поэтому актриса в последнее время в Нью-Йорке носит одежду розового цвета.

В прошлый раз Лиз Херли появилась в розовом плиссированном платье длины миди с епископскими рукавами, пикантным декольте и разрезом спереди.

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