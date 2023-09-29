В кружевной блузке и стильном костюме: Хелен Миррен на премьере своего нового фильма

77-летняя актриса, играющая главную роль первой женщины-премьер-министра Израиля Голды Меир, продемонстрировала стильный аутфит на дорожке. Она блистала перед камерами в белой блузке с кружевной отделкой и бархатном черном брючном костюме, подобрав к наряду замшевые туфли на не очень высоких каблуках и с застежкой вокруг щиколотки.

Свои белокурые волосы Хелен Миррен уложила гладкой прямой прической и дополнила золотыми серьгами-кольцами небольшого размера. Также у нее был очень легкий макияж на лице и маникюр в бежевом оттенке.

В биографическом фильме Миррен играет первую и единственную женщину-премьер-министра Израиля Голду Меир. Действие фильма режиссера Гая Натива происходит во время 19-дневной войны Судного дня 1973 года - военного конфликта между коалицией арабских государств с одной стороны и Израилем с другой стороны, происходивший с 6 по 25 октября 1973 года.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

В фильме рассказывается о спорных решениях, которые политик приняла в разгар войны, в результате которой ее страна понесла огромные потери в битве с несколькими арабскими государствами.

"Голда Меир была грозным, непримиримым и могущественным лидером. Это большой вызов — изобразить ее в самый трудный момент ее необыкновенной жизни. Я только надеюсь, что воздаю ей должное!", - сказала о своей роли Миррен.

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