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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

В кружевной мини-юбке и ботинках Dior: Шарлиз Терон продемонстрировала стройные ноги на улицах Парижа

Актриса на собственном примере показала, что не нужно ждать осени, чтобы следовать модному тренду на сапоги.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон попала в объективы фотографов в стильном повседневном образе, в котором сочетались романтические детали и актуальные модные тренды.

На актрисе была джинсовая светло-голубая рубашка с длинными рукавами, украшенная цветочной аппликацией вдоль планки с пуговицами. Верхние пуговицы наряда она оставила расстегнутыми.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Верх Шарлиз дополнила черной кружевной мини-юбкой с асимметричным подолом, которая подчеркнула ее стройные ноги. Главной изюминкой наряда был большой бант спереди.

Терон дополнила наряд светло-коричневыми замшевыми ботинками до икр, на низкой подошве и с застежкой-молнией. Они были украшены логотипом Dior из матового желтого золота.

Звезда сделала гладкую прическу, естественный макияж и украсила уши бриллиантовыми серьгами.

Напомним, Шарлиз Терон продемонстрировала стильный образ в оригинальных широких джинсах и топе с кружевом.

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Дата публикации
Количество просмотров
197
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