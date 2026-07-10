В кружевной мини-юбке и ботинках Dior: Шарлиз Терон продемонстрировала стройные ноги на улицах Парижа

Шарлиз Терон / © Getty Images

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Шарлиз Терон попала в объективы фотографов в стильном повседневном образе, в котором сочетались романтические детали и актуальные модные тренды.

На актрисе была джинсовая светло-голубая рубашка с длинными рукавами, украшенная цветочной аппликацией вдоль планки с пуговицами. Верхние пуговицы наряда она оставила расстегнутыми.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Верх Шарлиз дополнила черной кружевной мини-юбкой с асимметричным подолом, которая подчеркнула ее стройные ноги. Главной изюминкой наряда был большой бант спереди.

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Терон дополнила наряд светло-коричневыми замшевыми ботинками до икр, на низкой подошве и с застежкой-молнией. Они были украшены логотипом Dior из матового желтого золота.

Звезда сделала гладкую прическу, естественный макияж и украсила уши бриллиантовыми серьгами.

Напомним, Шарлиз Терон продемонстрировала стильный образ в оригинальных широких джинсах и топе с кружевом.

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