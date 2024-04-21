В кружевной мини-юбке и топе с сердечками: американская артистка в образе от украинского бренда выступила на фестивале

Сабрина Карпентер уже в восьмой раз выбрала для своего выхода на сцену наряд от FROLOV.

Американская певица Сабрина Карпентер появилась на сцене масштабного музыкального фестиваля Coachella в Калифорнии в эффектном образе от украинского бренда FROLOV.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

На звезде был голубой наряд, состоявший из топа, расшитого кристаллами в виде сердечек, и полупрозрачной кружевной мини-юбки.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Сзади на топе был вырез в виде сердца, который певица продемонстрировала поклонникам и фотографам.

Сабрина Карпентер / Фото: Getty Images

Украинский дизайнер Иван Фролов создал Сабрине еще один кастомный аутфит, в котором она выступила на фестивале.

Карпентер сияла на событии в нежно-розовом корсете с кристаллами и V-образным вырезом и в "школьной" мини-юбке в тон.

Напомним, Бейонсе выступила в Лас-Вегасе в мини-платье цвета металлик от FROLOV, верх которого во время выступления трансформировался в прозрачное боди с вышитым вручную сердцем.

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