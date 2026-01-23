В кружевной платье, чулках и топлес: Кайя Гербер позировала в смелых образах

Кайя Гербер в Harpers Bazaar

24-летняя модель Кайя Гербер — дочь супермодели и звезды 90-х Синди Кроуфорд — стала главной героини февральского номера Harpers Bazaar. На обложке журнала она появилась в кожаной куртке и кружевном белом платье Givenchy, чулках и слингбэках от Christian Louboutin.

Кайя Гербер в Harpers Bazaar

Стилисты подобрали для модели и другие смелые образы: красное кожаное мини-платье Givenchy, рваные джинсы в сочетании с клетчатыми колготками и бюстгальтером, а также футболку с откровенным вырезом.

Кайя Гербер в Harpers Bazaar

Кайя Гербер в Harpers Bazaar

Кайя Гербер в Harpers Bazaar

В интервью журналу Кайя рассказала о своем детстве, любимых книгах, своей модельной и актерской карьерах.

«Я всегда ходила в государственную школу. Я занималась театром. Я участвовала во всех любительских спектаклях. Я пела в хоре. Я выступала на концертах. Я танцевала», — говорит модель о детстве.

Кайя Гербер в Harpers Bazaar

Кайя Гербер в Harpers Bazaar

«Для меня они были искусством. Это не было вульгарно; это не было объективацией. Это было даром расти в доме, где не стыдились женского тела», — рассказала девушка о обнаженных фото своей матери — супермодели Синди Кроуфорд, — которыми были обвешены стены их дома.

«Она не дает советов, если вы не попросите. Но если вы спросите, приготовьтесь, потому что она будет очень честна, и иногда это трудно услышать. Обычно она права, что раздражает, но она также очень охотно позволяет мне совершать ошибки, которые она совершила 30 лет назад», — так Кайя говорит о маме.

Кайя Гербер в Harpers Bazaar

Кайя Гербер в Harpers Bazaar

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд и Кайя Гербер произвели фурор своим появлением на гала-вечере. Звездный дуэт мамы и дочери восхитил публику своими образами от Gucci.

