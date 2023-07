В кружевной юбке с разрезом до пупка: британская звезда реалити в сексуальном луке продемонстрировала стройную фигуру

Звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex – Эмбер Тернер – попала в объективы папарацци во время отдыха на Ибице. Красавица шла на обед в ресторан.

Эмбер выглядела соблазнительно. Она была одета в черный кружевной костюм, состоявший из кроп-топа с длинными рукавами и юбки макси с разрезом до пупка. Под нарядом на Тернер было черное бикини.

Эмбер Тернер / Фото: Getty Images

В таком луке можно хорошо разглядеть стройную и сексуальную фигуру звезды реалити.

В руке она держала большую сумку от Christian Dior. Обута Эмбур была в белые шлепки. Волосы красавицы были уложены в легкие локоны, а на лице были стильные очки. Французские маникюр и педикюр завершили пляжный образ Тернер.

