В кружевных колготках и леопардовом жакете: Линдсей Лохан примерила эффектные образы

Линдсей Лохан в ELLE

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38-летняя американская актриса Линдсей Лохан стала главной звездой нового номера американской редакции журнала ELLE. На обложке глянца она появилась в эффектной искусственной белой шубе Dolce & Gabbana, черных колготках и туфлях-слингбэках от Saint Laurent. Автором фотосессии стал фотограф Крис Коллс.

Линдсей Лохан в ELLE/instagram.com/elleusa

Стилисты подобрали для актрисы гламурные и дерзкие образы. Она позировала в искусственной шубе с леопардовом принтом от Roberto Cavalli, шубах от Elisabetta Franchi и David Komа, леопардовом жакете Zadig & Voltaire в сочетании с кожаными брюками и др.

Линдсей Лохан в ELLE/instagram.com/elleusa

Линдсей Лохан в ELLE/instagram.com/elleusa

Линдсей Лохан в ELLE/instagram.com/elleusa

На одном из фото Линдсей запечатлена в байкерском образе сидящей на покрышках. На ней кожаная куртка, кожаные брюки и ботильоны от Isabel Marant.

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Линдсей Лохан в ELLE/instagram.com/elleusa

В интервью журналу Лохан рассказала о своем возвращении на большой экран, последних работах, материнстве и секретах красоты.

Линдсей Лохан в ELLE/instagram.com/elleusa

«Мне нравится иметь распорядок дня, и мне нравится расписание. Итак, мой утренний распорядок: просыпаюсь, пишу в дневнике, пью зеленый чай, завтракаю с сыном. А потом пилатес, обязательно „, — рассказывает актриса о своем режиме дня. Также Линдсей поделилась, что разрабатывает свою линейку косметики.

«Самое главное — мой муж, мой сын и я. Все дело в балансе и, как я сказала, в распорядке. Особенно, когда у тебя есть ребенок, распорядок — самое важное. И каким бы ни был их распорядок, я должна жить по нему», — сказала Линдсей.

Линдсей Лохан в ELLE/instagram.com/elleusa

«Я бы с удовольствием поработала с режиссерами мечты. Может быть, Квентином Тарантино. Также я бы с удовольствием поработала с Джулианной Мур — не знаю, почему я никогда не играла ее дочь. Может быть, сейчас я бы стала ее младшей сестрой. Я бы поработала с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. Может быть, что-то в духе „Клана Сопрано“», — поделилась Лохан своими мечтами о своих будущих киноработах.

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Линдсей Лохан в ELLE/instagram.com/elleusa

Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images © Getty Images