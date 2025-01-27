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В кружевных колготках и оригинальном платье: Карла Бруни посетила показ Schiaparelli в Париже

В кружевных колготках и оригинальном платье: Карла Бруни посетила показ Schiaparelli в Париже

Карла Бруни / Фото: Getty Images

Выглядела она роскошно и всячески хвасталась перед камерами своим нарядом.

57-летняя бывшая первая леди Франции - Карла Бруни - продемонстрировала красивый образ. Она посетила шоу Schiaparelli на Неделе моды в Париже. Бренд презентовал коллекцию от кутюр.

Карла Бруни / © Getty Images
Карла Бруни / Фото: Getty Images

Супруга Николя Саркози появилась на этом мероприятии в черном наряде - оригинальном платье с ассиметричным подолом и множеством оборок спереди. У платье также была бретелька на шее и рукава-перчатки, которые на пальцах украшали золотые ногти.

Это платье Карла носила в сочетании с черными кружевными колготками, длинным пальто, а также лаковыми остроносыми туфлями. В руке Карла держала небольшую сумку, а на глазах у нее были очки в черной оправе и с зеркальными линзами.

Карла Бруни / © Getty Images
Карла Бруни / Фото: Getty Images

Помимо того, что Карла - жена бывшего президента, она также известная французская модель и певица. Осенью 2024 года Бруни впервые за длительное время вышла на подиум как модель - приняла участие в шоу Victoria's Secret Fashion Show 2024 в Нью-Йорке. Ее наряд включал трусы, корсет и гламурные крылья.

Карла Бруни / © Associated Press
Карла Бруни / Фото: Associated Press

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