В кружевных лосинах и с аномально узкой талией: Ким Кардашьян привлекла внимание необычным образом

Креативный директор Модного дома Balenciaga Демна Гвасалия презентовал в Калифорнии новую осеннюю коллекцию. Среди гостей мероприятия было много звездных друзей бренда и амбассадоров.

Конечно же, мероприятие посетила и муза дизайнера - американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян. Знаменитость позировала фотографам по пути на мероприятие, которое состоялось на открытом врздухе.

На Ким был наряд с "голым" эффектом, поскольку ее плотные лосины снизу были бежевыми, а сверху их украшало черное кружево. Также она надела бежевую водолазку, а на нее черную кофту с молнией и капюшоном. Этот эффектный лук она дополнила "мокрой" укладкой, солнцезащитными очками и любимым макияжем в нюдово-коричневой гамме.

Также в руке Кардашьян держала сумку, которая имитировала бумажный пакет. В ней у нее был букет цветов.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

На презентацию новой коллекции она пришла с младшей сестрой Кендалл, которая одела черное длинное платье со шлейфом и золотые серьги-каффы.

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетила и Николь Кидман. Актриса надела черный костюм в стиле роковой женщины, который сочетала с колготками и клатчем. Кидман стала еще и амбассадором бренда и теперь, вероятно, будет часто появляться в нарядах от Balenciaga на публике.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

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