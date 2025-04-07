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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

В кружевных перчатках и костюме с пайетками: красивая 78-летняя Гленн Клоуз на красной дорожке

Актриса выглядела прекрасно на светском мероприятии.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Гленн Клоуз

Гленн Клоуз / © Associated Press

Гленн Клоуз посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она вышла в элегантном темно-синем костюме от Armani Prive. Он состоял из прямых брюк и жакета на молнии, расшитого пайетками и бисером в тон.

Гленн Клоуз / © Associated Press

Гленн Клоуз / © Associated Press

Аутфит Клоуз дополнила кружевными перчатками, черными туфлями с брошями с камнями и черным клатчем.

Актриса сделала красивую прическу и макияж с розовым блеском на губах. Лук она завершила длинными серьгами.

Глен Клоуз / © Associated Press

Глен Клоуз / © Associated Press

Напомним, Гленн Клоуз на премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе предстала в черном бархатном платье с разрезом от бренда Balmain, украшенном вышивкой рукописных букв из бисера.

Дата публикации
Количество просмотров
140
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