В кружевных перчатках и костюме с пайетками: красивая 78-летняя Гленн Клоуз на красной дорожке

Гленн Клоуз / © Associated Press

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Гленн Клоуз посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она вышла в элегантном темно-синем костюме от Armani Prive. Он состоял из прямых брюк и жакета на молнии, расшитого пайетками и бисером в тон.

Гленн Клоуз / © Associated Press

Аутфит Клоуз дополнила кружевными перчатками, черными туфлями с брошями с камнями и черным клатчем.

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Актриса сделала красивую прическу и макияж с розовым блеском на губах. Лук она завершила длинными серьгами.

Глен Клоуз / © Associated Press

Напомним, Гленн Клоуз на премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе предстала в черном бархатном платье с разрезом от бренда Balmain, украшенном вышивкой рукописных букв из бисера.