В кружевных платьях и кокетливых мини: Даша Квиткова стала лицом новой коллекции украинского бренда

Даша Квиткова

Реклама

Украинский бренд WONÀ by WONÀ CONCEPT представил новую коллекцию, в которой отразилась идея расцвета и трансформации. Лицом линейки стала инфлюэнсер Даша Квиткова — женщина, излучающая уверенность и самодостаточность.

По словам креативного директора бренда Илоны Шрамко, в коллекции они объединили изящные и смелые одновременно силуэты, чтобы создать селекцию платьев для любого настроения и повода.

Вдохновленная весенним пробуждением природы, дизайнер проводит параллель с перерождением женщины. Коллекция символизирует надежду, новые начинания и смелость быть собой.

Реклама

От глубокого шоколадного до нежного розового: палитра линейки балансирует между вневременной классикой и трендовыми оттенками сезона. Изящные платья макси и мини длины отличаются элегантными силуэтами, плавными линиями и художественными акцентами — в частности, деталями юбок в виде цветов, придающих образам нотку современного искусства.

Особое внимание уделили текстурам: от кружевных и атласных до сияющих пайеток, которые играют со светом, придавая мерцающего шарма.

Материалы подобраны так, чтобы создать гармоничную композицию фактур: бархат, органза, стрейч-сетка и костюмная ткань образуют изысканный баланс легкости и структуры.