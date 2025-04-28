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- Шоу-бизнес
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В кружевных платьях и кокетливых мини: Даша Квиткова стала лицом новой коллекции украинского бренда
Инфлюэнсер примерила изысканные наряды, которые подчеркнули ее стройную фигуру.
Украинский бренд WONÀ by WONÀ CONCEPT представил новую коллекцию, в которой отразилась идея расцвета и трансформации. Лицом линейки стала инфлюэнсер Даша Квиткова — женщина, излучающая уверенность и самодостаточность.
По словам креативного директора бренда Илоны Шрамко, в коллекции они объединили изящные и смелые одновременно силуэты, чтобы создать селекцию платьев для любого настроения и повода.
Вдохновленная весенним пробуждением природы, дизайнер проводит параллель с перерождением женщины. Коллекция символизирует надежду, новые начинания и смелость быть собой.
От глубокого шоколадного до нежного розового: палитра линейки балансирует между вневременной классикой и трендовыми оттенками сезона. Изящные платья макси и мини длины отличаются элегантными силуэтами, плавными линиями и художественными акцентами — в частности, деталями юбок в виде цветов, придающих образам нотку современного искусства.
Особое внимание уделили текстурам: от кружевных и атласных до сияющих пайеток, которые играют со светом, придавая мерцающего шарма.
Материалы подобраны так, чтобы создать гармоничную композицию фактур: бархат, органза, стрейч-сетка и костюмная ткань образуют изысканный баланс легкости и структуры.