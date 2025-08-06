В кружевных штанах и с «лошадиным хвостом»: папарацци подловили Пэрис Хилтон у бара

Пэрис Хилтон / © Getty Images

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Папарацци подловили Пэрис Хилтон у бара Marmont в Лос-Анджелесе, куда она пришла на вечеринку по случаю дня рождения Кары Делевинь (12 августа модели исполнится 33 года).

Пэрис появилась там в гламурном образе total black. Она была одета в кружевные широкие брюки, боди с пикантным декольте и кружевную короткую накидку.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Светская львица обула черные замшевые ботильоны со стразами и на каблуках и дополнила лук кожаными перчатками без пальцев, украшенными цветочными аппликациями. На плече у нее висела черная сумочка со стразами, сверкавшими на свете.

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Хилтон собрала волосы в высокий «лошадиный хвост», подкрутив кончики и уложив прядь-локон на одну сторону, надела на лицо солнцезащитные очки со стразами и завершила образ бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Напомним, Пэрис Хилтон на фестиваль Tribeca 2025 в Нью-Йорке надела черное мини-платье асимметричного силуэта от бренда Alexandre Vauthier.