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- Шоу-бизнес
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В кружевных штанах и с «лошадиным хвостом»: папарацци подловили Пэрис Хилтон у бара
44-летняя светская львица в гламурном образе total black сходила на день рождения к подруге-модели.
Папарацци подловили Пэрис Хилтон у бара Marmont в Лос-Анджелесе, куда она пришла на вечеринку по случаю дня рождения Кары Делевинь (12 августа модели исполнится 33 года).
Пэрис появилась там в гламурном образе total black. Она была одета в кружевные широкие брюки, боди с пикантным декольте и кружевную короткую накидку.
Светская львица обула черные замшевые ботильоны со стразами и на каблуках и дополнила лук кожаными перчатками без пальцев, украшенными цветочными аппликациями. На плече у нее висела черная сумочка со стразами, сверкавшими на свете.
Хилтон собрала волосы в высокий «лошадиный хвост», подкрутив кончики и уложив прядь-локон на одну сторону, надела на лицо солнцезащитные очки со стразами и завершила образ бриллиантовыми серьгами-гвоздями.
Напомним, Пэрис Хилтон на фестиваль Tribeca 2025 в Нью-Йорке надела черное мини-платье асимметричного силуэта от бренда Alexandre Vauthier.