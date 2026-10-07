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- Шоу-бизнес
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В кружевных туфлях и роскошном мини-платье с цветочным принтом: гламурная Ники Хилтон сияла на гала-вечере
Светская львица выбрала для вечернего выхода наряд с ярким цветочным декором и блестящими деталями.
Ники Хилтон в гламурном наряде посетила гала-вечер BoF 500 в Париже. На ней было черное мини-платье с длинными рукавами и воротником-стойкой из коллекции прет-а-порте Annie’s Ibiza осень-зима 2026. Наряд был щедро расшит красно-оранжевыми цветами, золотистыми и зелеными листочками и блестящими камнями. Бисер и камни обрамляли воротник, манжеты и подол, а также создавали геометрический узор на фоне цветочных мотивов.
Платье подчеркнуло стройные ноги Хилтон. К нему она подобрала черные туфли с заостренными носками, кружевными вставками и высокими каблуками.
Ники сделала аккуратную прическу, частично собрав волосы сзади. В макияже она сделала акцент на глазах, добавила розовый румянец и накрасила губы помадой розово-бежевого оттенка. Образ дополнили небольшие золотые серьги в форме бантиков с бриллиантами и кольца.
На мероприятие Ники пришла со своей сестрой Пэрис, которая была одета в пикантное черное кружевное платье макси с прозрачными вставками от Annie’s Ibiza.
Напомним, Ники Хилтон пришла на Уимблдонский чемпионат в легком голубо-белом полосатом платье.