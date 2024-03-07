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В кружевных велосипедках и грубых ботинках: странный образ Жизель Оливейры

В кружевных велосипедках и грубых ботинках: странный образ Жизель Оливейры

Фото: Instagram Жизель Оливейра

Модель продемонстрировала экстравагантный лук для прогулки.

30-летняя бразильская модель Жизель Оливейра решила показать, какой образ выбрала для прогулки по Лос-Анджелесу, где сейчас прохладно – 15-17 градусов тепла.

© Instagram Жизель Оливейра
Фото: Instagram Жизель Оливейра
© Instagram Жизель Оливейра
Фото: Instagram Жизель Оливейра

Она надела белую футболку, белые кружевные велосипедки и коричневую дубленку, а дополнила образ грубыми ботинками Dr. Martens с украшениями в виде Hello Kitty, сумкой Louis Vuitton и золотой подвеской с буквой G. Волосы Жизель оставила распущенными, а на лице сделала натуральный макияж с розовым блеском на губах.

© Instagram Жизель Оливейра
Фото: Instagram Жизель Оливейра

Напомним, ранее Жизель Оливейра сверкнула стройной фигурой в рекламе нижнего белья. Она примерила новинки от Anthropologie.

© Instagram Жизель Оливейра
Фото: Instagram Жизель Оливейра

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