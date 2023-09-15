В культовом красном костюме: легендарная супермодель Твигги вышла в свет в вещах, которые купила на eBay

Когда-то она была иконой стиля, на которую хотела быть похожей каждая девушка.

Британская супермодель, актриса и певица Лесли Лоусон, более известная под псевдонимом Твигги, посетила роскошное благотворительное мероприятие в Лондоне – Vogue World, целью которого стало поддержание и развитие культуры Великобритании.

В отличии от многих звезд, которые пришла на это событие в гламурных платьях, демонстрировали беременность, а также обнажали части тела, как актрисы Сиенна Миллер и Джоди Тернер-Смит, Твигги отдала предпочтение более сдержанному, но не менее интересному образу.

73-летняя звезда 60-х, фото корой были в то время во всех модных журналах, появилась на красной дорожке в культовом красном бархатном костюме от Gucci из коллекции 1996 года, который придумал и разработал Том Форд.

Твигги / Фото: Associated Press

Костюм она дополнила белой рубашкой, черными туфлями и галстуком-бабочкой. В руке она держала маленькую винтажную сумку от Louis Vuitton. Весь наряд известная модель купила на eBay.

Твигги / Фото: Associated Press

Твигги на пике своей популярности в 60-х годах был настоящим символом революционной моды. Ее хрупкая фигура, короткая юбка, мальчишеская стрижка и густо накрашенные ресницы сделали ее звездой и иконой стиля, ей подражали девушки того времени, а модные журналы звали сниматься для обложек. По сути Твигги без преувеличения можно назвать первой супермоделью.

Твигги / Фото: Associated Press

Твигги / Фото: Associated Press

Твигги / Фото: Associated Press

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