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В культовом образе амазонки и с флагом Украины в руках: Руслана выступила в Турции

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В культовом образе амазонки и с флагом Украины в руках: Руслана выступила в Турции

Руслана / Фото: Getty Images

Певица Руслана Лыжичко посетила Турцию, чтобы поддержать проект "Детство без войны". Звезда выступила на сцене в Анталии и исполнила несколько своих песен.

На сцену звезда вышла с флагом Украины и в своем культовом образе амазонки, напоминающем тот, в котором она в 2004 году победила в "Евровидении".

Руслана / © Getty Images
Руслана / Фото: Getty Images

Также Руслана подняла плакат с надписью Save Azovstal.

Руслана / © Getty Images
Руслана / Фото: Getty Images

"Сегодня во время выступления в Турции мой лозунг на сцене был неизменным: #SaveUkraine! #SaveMariupol! #SaveAzovstal! #Extraction! Лозунг, который скандировала вся площадь, тысячи украинцев в Турции! Я выступила в Турции в поддержку проекта "Детство без войны", который основал патриот Украины Руслан Шостак Спасибо всем! Слава Украине!" - написала на своей странице в Instagram певица.

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