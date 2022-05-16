В культовом образе амазонки и с флагом Украины в руках: Руслана выступила в Турции

Певица Руслана Лыжичко посетила Турцию, чтобы поддержать проект "Детство без войны". Звезда выступила на сцене в Анталии и исполнила несколько своих песен.
На сцену звезда вышла с флагом Украины и в своем культовом образе амазонки, напоминающем тот, в котором она в 2004 году победила в "Евровидении".
Также Руслана подняла плакат с надписью Save Azovstal.
"Сегодня во время выступления в Турции мой лозунг на сцене был неизменным: #SaveUkraine! #SaveMariupol! #SaveAzovstal! #Extraction! Лозунг, который скандировала вся площадь, тысячи украинцев в Турции! Я выступила в Турции в поддержку проекта "Детство без войны", который основал патриот Украины Руслан Шостак Спасибо всем! Слава Украине!" - написала на своей странице в Instagram певица.
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