В культовом платье и с накидкой-крыльями: украинский дизайнер Светлана Бевза посетила Met Gala в Нью-Йорке

В первый понедельник мая традиционно в Нью-Йорке состоялся Бал института костюма Met Gala. В этом году темой мероприятия выбрали - "Карл Лагерфельд: линия красоты", поэтому многие гости гала-вечер выбирали наряды в черно-белых оттенках, чтобы почтить память модельера и передать эстетику, которую он закладывал в свои образы, а также в бренды, которыми руководил на протяжении многих лет.

На ступеньках Метрополитен-музея в этом году также появилась украинский дизайнер и основательница бренда BEVZA - Светлана Бевза.

На Светлане был элегантный и женственный образ, который включал в себя уже ставшее культовым черное платье из вискозы "Мушля". У наряда были тонкие бретельки, прямой силуэт и лиф, выполненный в виде раковин. Дополняла платье белая накидка в виде крыльев ангела. Она была сделана из нескольких тысяч шелковых перьев ручной работы и символизировала надежду на мир и свободу.

Светлана Бевза / Фото: Getty Images

Также в образе Светланы была белая сумка в форме яйца, подвеска в виде маленького яйца, символизирующая жизнь и новое начало, и высокие "оперные" перчатки. В ушах женщины была пара очень популярных серег "Колоски", тоже от ее бренда BEVZA, а на руке - широкий браслет от Chanel.

Светлана Бевза / Фото: Getty Images

Весь образ дизайнера был собран киевским ателье в апреле 2023 года. Некоторые детали подготовки она показала в Instagram.

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