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В культовом платье, которое заставит вас затаить дыхание: Натали Портман вышла на красную дорожку в Каннах
Актриса произвела фурор на красной дорожке Каннского кинофестиваля, поскольку опять вдохновилась архивным нарядом.
Натали Портман блистала перед премьерой фильма «Эддингтон» на знаменитой набережной Круазетт с ног до головы одетая в Dior.
Натали появилась в длинном вечернем платье-бюстье созданном Марией Грацией Кьюри. Этот дизайн А-силуэта был вдохновлен нарядом от Dior из коллекции Haute Couture «Мексика» зима 1951 года.
Платье украшал большой бархатный бант на груди, а юбка была расшита серебристыми лепестками с бисером. Также расшит бисером был и лиф наряда.
Образ актриса дополнила лаконичной прической — ее волосы были собраны в элегантный пучок. На лице Портман сделала нежный макияж с розовой помадой.
Ее уши, шею и руки украшали роскошные украшения от Tiffany & Co.
Напомним, что что в 2023 году она также посетила Канны и надела тогда реплику культового платья под названием «Юнона» из коллекции осень-зима Milieu du Siècle 1949 года. Юбка платья была выполнена в виде омбреобразных лепестков, являющихся визитной картой бренда уже почти 75 лет.