В культовом платье, которое заставит вас затаить дыхание: Натали Портман вышла на красную дорожку в Каннах

Натали Портман / © Associated Press

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Натали Портман блистала перед премьерой фильма «Эддингтон» на знаменитой набережной Круазетт с ног до головы одетая в Dior.

Натали Портман / © Associated Press

Натали появилась в длинном вечернем платье-бюстье созданном Марией Грацией Кьюри. Этот дизайн А-силуэта был вдохновлен нарядом от Dior из коллекции Haute Couture «Мексика» зима 1951 года.

Натали Портман / © Associated Press

Платье украшал большой бархатный бант на груди, а юбка была расшита серебристыми лепестками с бисером. Также расшит бисером был и лиф наряда.

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Образ актриса дополнила лаконичной прической — ее волосы были собраны в элегантный пучок. На лице Портман сделала нежный макияж с розовой помадой.

Натали Портман / © Associated Press

Ее уши, шею и руки украшали роскошные украшения от Tiffany & Co.

Натали Портман / © Associated Press

Напомним, что что в 2023 году она также посетила Канны и надела тогда реплику культового платья под названием «Юнона» из коллекции осень-зима Milieu du Siècle 1949 года. Юбка платья была выполнена в виде омбреобразных лепестков, являющихся визитной картой бренда уже почти 75 лет.

Натали Портман в 2023 году / © Getty Images

Натали Портман в 2023 году / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press