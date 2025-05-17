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Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В культовом платье, которое заставит вас затаить дыхание: Натали Портман вышла на красную дорожку в Каннах

Актриса произвела фурор на красной дорожке Каннского кинофестиваля, поскольку опять вдохновилась архивным нарядом.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Натали Портман

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман блистала перед премьерой фильма «Эддингтон» на знаменитой набережной Круазетт с ног до головы одетая в Dior.

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали появилась в длинном вечернем платье-бюстье созданном Марией Грацией Кьюри. Этот дизайн А-силуэта был вдохновлен нарядом от Dior из коллекции Haute Couture «Мексика» зима 1951 года.

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Платье украшал большой бархатный бант на груди, а юбка была расшита серебристыми лепестками с бисером. Также расшит бисером был и лиф наряда.

Образ актриса дополнила лаконичной прической — ее волосы были собраны в элегантный пучок. На лице Портман сделала нежный макияж с розовой помадой.

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Ее уши, шею и руки украшали роскошные украшения от Tiffany & Co.

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Напомним, что что в 2023 году она также посетила Канны и надела тогда реплику культового платья под названием «Юнона» из коллекции осень-зима Milieu du Siècle 1949 года. Юбка платья была выполнена в виде омбреобразных лепестков, являющихся визитной картой бренда уже почти 75 лет.

Натали Портман в 2023 году / © Getty Images

Натали Портман в 2023 году / © Getty Images

Натали Портман в 2023 году / © Associated Press

Натали Портман в 2023 году / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

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