В культовых гламурных трусах с камнями: актриса Сидни Суини посетила показ Miu Miu в Париже

Необычный наряд актрисы привлек всеобщее внимание.
Звезда романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" - 26-летняя Сидни Суини - оказалась под прицелов фотографов в Париже, когда направлялась на показ бренда Miu Miu.
Девушка решила надеть на мероприятие провокационный образ - гламурные трусы с камнями и топ в бельевом стиле. Также Сидни добавила черный жакет с белой необработанной тканью на подоле и рукавах.
На ногах у актрисы были черные капроновые колготки, в руке - бархатная сумка-хобо, а вот на глазах - солнцезащитные очки. А обула она босоножки на высокой платформе и каблуках.
Также актриса изменила прическу - подстригла длинные волосы и уложила в немного небрежные пряди..
Напомним, такие трусы, как на Сидни, наделали много шума в прошлом году и стали одним из главных и самых необычных трендов. Трусы вместо юбки надевали многие звезды, среди которых были актриса Эмма Коррин и модель Адвоа Абоах.
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