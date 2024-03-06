В культовых гламурных трусах с камнями: актриса Сидни Суини посетила показ Miu Miu в Париже

Звезда романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" - 26-летняя Сидни Суини - оказалась под прицелов фотографов в Париже, когда направлялась на показ бренда Miu Miu.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Девушка решила надеть на мероприятие провокационный образ - гламурные трусы с камнями и топ в бельевом стиле. Также Сидни добавила черный жакет с белой необработанной тканью на подоле и рукавах.

На ногах у актрисы были черные капроновые колготки, в руке - бархатная сумка-хобо, а вот на глазах - солнцезащитные очки. А обула она босоножки на высокой платформе и каблуках.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Также актриса изменила прическу - подстригла длинные волосы и уложила в немного небрежные пряди..

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Напомним, такие трусы, как на Сидни, наделали много шума в прошлом году и стали одним из главных и самых необычных трендов. Трусы вместо юбки надевали многие звезды, среди которых были актриса Эмма Коррин и модель Адвоа Абоах.

Читайте также:

Образы актрисы Сидни Суини (9 фото)