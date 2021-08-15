В разных купальниках и с сыном: Ева Лонгория показала красочные кадры из отпуска

В разных купальниках и с сыном: Ева Лонгория показала красочные кадры из отпуска

Ева Лонгория ностальгирует за отпуском, из которого давно вернулась.

46-летняя актриса опубликовала в Instagram несколько архивных фотографий, которыми раньше не делилась с подписчиками. На большинстве из них Ева запечатлена в купальниках и вместе с сыном Сантьяго.

Вот они вместе стоят на берегу в воде, на Лонгории одет красный купальник, который состоит из топа на тонких бретельках и плавок. Звезда в шляпе и без очков улыбается на камеру, а ее сын в шортах и спасательном жилете стоит рядом такой серьезный.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Instagram Евы Лонгории

Также Лонгория сделала фото на котором запечатлена в белом слитном купальнике на одной бретельке и также в шляпе, лица актрисы не видно, его она прикрыла шляпой.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

На еще одной фотографии они вместе с сыном запечатлены сидя в песке. Отдыхала семья где-то на островах, вода чистая и прозрачная, а песок белый-белый.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Instagram Евы Лонгории

Ева показала, как они с сыном сидели на яхте, она релаксировала пока Санти спал у нее на руках. Одета Лонгория также была в белый купальник, шляпу и с желтой сумкой-бананкой через плечо.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Instagram Евы Лонгории

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Ева Лонгория в купальниках (20 фото)

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