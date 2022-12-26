В купальнике без бретелек: Хелена Кристенсен поплавала в ледяной воде

Вчера, 25 декабря, датская модель Хелена Кристенсен отпраздновала свой 54-летний день рождения. Сделать она это решила весьма специфическим образом.
В морозную погоду Хелена Кристенсен решила поплавать в водоеме и сняла для своих подписчиков видео, как это делала. Звезда надела розовое платье и стояла босиком около спуска в реку, после чего сбросила с себя платье и, оставшись в одном купальнике без бретелек, опустилась по этим ступеням в воду.
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"С днем рождения меня. Еще одно окунание под солнцем", - написала под снимками манекенщица.
А еще днем ранее Хелена делилась фото, где позировала на фоне елки со своим 23-летним сыном Мингусом, отцом которого является актер Норман Ридус.
"Очень счастливого датского Рождества от всех нас (и наших четвероногих друзей) всем вам", - написала Кристенсен.
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