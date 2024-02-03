В купальнике цвета фуксии: звезда реалити сверкнула упругими ягодицами

Эмма Эрнан продолжает хвастаться стройной фигурой в бикини.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – поделилась с фолловерами в Instagram пикантным снимком с отдыха.
Красавица позировала на коленях на берегу океана. Одета она была в купальник цвета фуксии. Эмма продемонстрировала плоский живот и упругие ягодицы.
Волосы Эрнан собрала в высокий хвост, надела солнцезащитные очки, украсила уши серьгами-кольцами и завершила лук красным маникюром.
Напомним, ранее Эмма Эрнан показала фото из отпуска на Багамских островах. Тогда она похвасталась сексуальной фигурой в гламурном голубом бикини с пайетками.
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