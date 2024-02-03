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В купальнике цвета фуксии: звезда реалити сверкнула упругими ягодицами

В купальнике цвета фуксии: звезда реалити сверкнула упругими ягодицами

В купальнике цвета фуксии: звезда реалити сверкнула упругими ягодицами

Эмма Эрнан/Instagram

Эмма Эрнан продолжает хвастаться стройной фигурой в бикини.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – поделилась с фолловерами в Instagram пикантным снимком с отдыха.

Красавица позировала на коленях на берегу океана. Одета она была в купальник цвета фуксии. Эмма продемонстрировала плоский живот и упругие ягодицы.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Волосы Эрнан собрала в высокий хвост, надела солнцезащитные очки, украсила уши серьгами-кольцами и завершила лук красным маникюром.

Напомним, ранее Эмма Эрнан показала фото из отпуска на Багамских островах. Тогда она похвасталась сексуальной фигурой в гламурном голубом бикини с пайетками.

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