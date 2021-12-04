В купальнике Dior: сексуальная Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Британская модель продемонстрировала сексуальные формы.

Давно Деми Роуз не радовала своих фолловеров в Instagram новыми снимками. И вот, наконец-то, она опубликовала новое фото.

На нем лица Деми не видно, только ее сексуальная фигура "песочные часы": пышное декольте, тонкая талия и широкие бедра.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Одета красотка в коричневый купальник от Dior, лиф которого идеально подчеркнул ее пышный бюст. Сверху плавок она надела молочную мини-юбку с бахромой.

Ранее провокационная Деми распахнула халат и показала на камеру обнаженную грудь.

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