В купальнике Dior: сексуальная Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Британская модель продемонстрировала сексуальные формы.
Давно Деми Роуз не радовала своих фолловеров в Instagram новыми снимками. И вот, наконец-то, она опубликовала новое фото.
На нем лица Деми не видно, только ее сексуальная фигура "песочные часы": пышное декольте, тонкая талия и широкие бедра.
Одета красотка в коричневый купальник от Dior, лиф которого идеально подчеркнул ее пышный бюст. Сверху плавок она надела молочную мини-юбку с бахромой.
Ранее провокационная Деми распахнула халат и показала на камеру обнаженную грудь.
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