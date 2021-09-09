В купальнике Dolce & Gabbana: Деми Роуз в ярком луке похвасталась сексуальными формами

Модель в модном купальнике покаталась на яхте.

Деми Роуз поделилась новыми снимками с отдыха в Италии. Она наслаждалась прогулкой на яхте.

Красотка взяла с собой слитный купальник от Dolce & Gabbana с пестрым принтом. В нем девушка выглядела очень соблазнительно, ведь он отлично подчеркнул ее пышные формы.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми сверкнула сексуальным декольте, которое часто фигурирует на снимках в ее фотоблоге.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

А также Роуз показала крупным планом рисунок на купальнике сзади. Но мы то знает, что на самом деле она хотела в очередной раз похвастаться своими большими ягодицами.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

В прошлый раз красотка устроила себе фотосет в кабриолете. Она предстала в гламурном образе в стиле 60-х. На Роуз было черное обтягивающее платье мини с глубоким декольте и шелковый платок с принтом.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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