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В купальнике и ботфортах цвета металлик: Деми Роуз похвасталась сексуальными ягодицами

В купальнике и ботфортах цвета металлик: Деми Роуз похвасталась сексуальными ягодицами

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В купальнике и ботфортах цвета металлик: Деми Роуз похвасталась сексуальными ягодицами

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель поделилась пикантным снимком.

Деми Роуз порадовала фолловеров в Instagram пикантной фотографией. Она продемонстрировала новый обольстительный образ.

Модель предстала в бледно-розовом купальнике и высоких ботильонах цвета металлик на шпильках. Она похвасталась на камеру своими сексуальными пышными ягодицами.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Позировала Деми на фоне прекрасного пейзажа на вулкан и знаменитый закат Санторини.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Роуз снялась в пикантной фотосессии у бассейна. Девушка в белых стрингах и с крыльями хвасталась своей пятой точкой.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

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