В купальнике и ботфортах цвета металлик: Деми Роуз похвасталась сексуальными ягодицами

Британская модель поделилась пикантным снимком.
Деми Роуз порадовала фолловеров в Instagram пикантной фотографией. Она продемонстрировала новый обольстительный образ.
Модель предстала в бледно-розовом купальнике и высоких ботильонах цвета металлик на шпильках. Она похвасталась на камеру своими сексуальными пышными ягодицами.
Позировала Деми на фоне прекрасного пейзажа на вулкан и знаменитый закат Санторини.
Напомним, в прошлый раз Роуз снялась в пикантной фотосессии у бассейна. Девушка в белых стрингах и с крыльями хвасталась своей пятой точкой.
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