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- Шоу-бизнес
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В купальнике и дениме: Хайди Клум эффектно продефилировала по городу в смелом луке
Супермодель и телеведущая Хайди Клум снялась в рекламе бренда Calzedonia, поэтому не только позировала для съемочной команды, но и попала под прицел папарацци.
Команда костюмеров подобрала для Хайди сногсшибательный наряд, который включал брюки и куртку из светло-голубого денима. Но главный акцент в образ был на ее купальнике — модель носила также бюстье нежно-голубого цвета с тонкими бретельками и складками.
Образ Клум дополнили солнцезащитные очки, массивные серьги и босоножки на каблуках и с тонкими ремешками. Волосы звезды стилисты уложили в объемные локоны.
Также Клум показала в своем Instagram, что начались съемки финала шоу «Топ-модели по-немецки», в котормо она является ведущей. На фото Хайди тоже в светлых джинсах, но уже в рубашке, рядом с ней стоит любимая сумка Hermes Birkin, ктоорую она украсила ярким платком от Hermes.
Ранее мы рассказывали о любимом платке Hermes Жаклин Кеннеди.