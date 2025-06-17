В купальнике и дениме: Хайди Клум эффектно продефилировала по городу в смелом луке

Хайди Клум / © Getty Images

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Команда костюмеров подобрала для Хайди сногсшибательный наряд, который включал брюки и куртку из светло-голубого денима. Но главный акцент в образ был на ее купальнике — модель носила также бюстье нежно-голубого цвета с тонкими бретельками и складками.

Образ Клум дополнили солнцезащитные очки, массивные серьги и босоножки на каблуках и с тонкими ремешками. Волосы звезды стилисты уложили в объемные локоны.

Хайди Клум / © Getty Images

Также Клум показала в своем Instagram, что начались съемки финала шоу «Топ-модели по-немецки», в котормо она является ведущей. На фото Хайди тоже в светлых джинсах, но уже в рубашке, рядом с ней стоит любимая сумка Hermes Birkin, ктоорую она украсила ярким платком от Hermes.

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Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Ранее мы рассказывали о любимом платке Hermes Жаклин Кеннеди.

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