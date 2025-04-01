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- Шоу-бизнес
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В купальнике и кожаном мини-платье: супермодель Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой
Звезда 90-х снялась в новом фотосете и восхитила своей физической формой.
Американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – поделилась в Instagram результатом своей новой фотосессии для журнала ELBAZIN. Локацией для съемки была выбрана крыша какого-то невысокого здания в Майами.
На черно-белых снимках модель позировала в стильных образах, среди которых кожаное мини-платье и комбинезон в костюмном стиле, а также в простых луках, например, белой майке и джинсах.
Эффектно выглядела Синди в купальнике с длинными рукавами и очках в спортивном стиле.
Фигура Кроуфорд выглядит потрясающе. Это и неудивительно, ведь супермодель – большая поклонница фитнеса. В 90-х она выпустила несколько культовых видеопрограмм с тренировками, которые сразу стали очень популярными, да и остаются такими сейчас.
Синди продолжает уделять большое внимание спорту – секрет ее фигуры заключается в сочетании регулярных тренировок, сбалансированного питания и здорового образа жизни. Модель утверждает, что занимается спортом не менее 3-4 раз в неделю.
Ранее, напомним, Синди Кроуфорд показала первое совместное фото с мужем, сделанное 30 лет назад.