В купальнике и кожаном мини-платье: супермодель Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

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Американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – поделилась в Instagram результатом своей новой фотосессии для журнала ELBAZIN. Локацией для съемки была выбрана крыша какого-то невысокого здания в Майами.

На черно-белых снимках модель позировала в стильных образах, среди которых кожаное мини-платье и комбинезон в костюмном стиле, а также в простых луках, например, белой майке и джинсах.

© Instagram Синди Кроуфорд

© Instagram Синди Кроуфорд

© Instagram Синди Кроуфорд

Эффектно выглядела Синди в купальнике с длинными рукавами и очках в спортивном стиле.

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© Instagram Синди Кроуфорд

Фигура Кроуфорд выглядит потрясающе. Это и неудивительно, ведь супермодель – большая поклонница фитнеса. В 90-х она выпустила несколько культовых видеопрограмм с тренировками, которые сразу стали очень популярными, да и остаются такими сейчас.

© Instagram Синди Кроуфорд

© Instagram Синди Кроуфорд

Синди продолжает уделять большое внимание спорту – секрет ее фигуры заключается в сочетании регулярных тренировок, сбалансированного питания и здорового образа жизни. Модель утверждает, что занимается спортом не менее 3-4 раз в неделю.

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд показала первое совместное фото с мужем, сделанное 30 лет назад.