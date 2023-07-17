В купальнике и пестрой юбке: Софию Вергару подловили фотографы на отдыхе с друзьями

Недавно София отпраздновала 51-й день рождения, вероятно, поэтому поехала в отпуск в Европу.

Колумбийско-американская актриса и телеведущая София Вергара попала под прицел папарацци в Италии. Звезду заметили в городе Мерано, когда она отдыхала на яхте.

София Вергара / Фото: Getty Images

На Софии в тот день был неоновый сдельный купальник на тонких бретельках, который она сочетала с длинной пестрой юбкой. Образ она дополнила обувью на низком ходу и белой большой сумкой.

Волосы София распустила, сделала макияж и, конечно же, надела несколько украшений, среди которых мы заметили браслет Cartier Love.

София Вергара / Фото: Getty Images

Несколькими кадрами с отдыха в Италии София также поделилась на странице в Instagram.

Читайте также: