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- Шоу-бизнес
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В купальнике и резиновых сапогах: 71-летняя Кристи Бринкли снялась для глянца
Модель снялась в новой фотосессии и показала результат в Сети.
71-летняя актриса и модель Кристи Бринкли, пик карьеры которой выпал на 80-е и 90-е, стала главной звездой журнала Social Life Magazine. На обложке глянца она позировала в прозрачной желтой блузке и с пышной укладкой.
Стилисты подобрали для Кристи женственные образы, а позировала она на природе и в окружении цветов. На одном из фото модель запечатлена в темно-синем купальнике и резиновых сапогах.
Отметим, стремительный взлет карьеры Кристи Бринкли начался в 1974 году, когда ее заметили в Париже. С тех пор она появилась на сотнях обложек журналов и стала иконой американской моды. Помимо модельной карьеры звезда увлекается живописью и иллюстрацией.
Модель выглядит потрясающе. «Секрет молодости — это движение, позитив, не бояться солнца, но и не забывать про SPF», — говорит Кристи. Она регулярно занимается йогой, кардио и силовыми упражнениями.
«Я не борюсь со временем — я танцую вместе с ним. Возраст — это не цифра, а состояние духа. Мне 71, и я чувствую себя живой», — делится модель.
Ранее, напомним, Кристи Бринкли показала фото, сделанное 57 лет назад, — ей тогда было всего 14 лет.