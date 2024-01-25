В купальнике и с дорогой сумкой: топ-модель Жасмин Тукс похвасталась подтянутыми ягодицами

Модель отдохнула у бассейна, а фото опубликовала в Instagram.

32-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – показала серию снимков, сделанных у бассейна.

(листайте фото вправо)

Она надела черный слитный купальник, который дополнила черной шляпой, а также роскошным аксессуаром – молочной сумкой Hermes Birkin.

Жасмин Тукс / Фото: Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / Фото: Instagram Жасмин Тукс

Фигура Жасмин выглядит потрясающе – налицо результат регулярных тренировок в спортзале, фото откуда она тоже показала.

Жасмин Тукс / Фото: Instagram Жасмин Тукс

Напомним, ранее Жасмин Тукс показывала откровенные снимки – она позировала топлес на диване.

Читайте также:

Жасмин Тукс в купальниках (26 фото)