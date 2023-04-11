В купальнике и с крокодилом на шее: финалистка "Холостяка-11" показала видео с отдыха

Юлия Бельченко отдыхает в арабской стране на Среднем Востоке.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко – опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха в Катаре.

Красавица предстала в черном купальнике. На шее у нее было роскошное украшение-колье в виде крокодила с камнями, которое сверкало на солнце.

Юлия соблазнительно купалась в бассейне, демонстрируя стройную сексуальную фигуру.

А еще Бельченко на днях отметила свой день рождения – ей исполнилось 30 лет. По этому случаю она устроила стильную фотосессию.

Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Она была одета в бежевое боди. Лук Юля дополнила экстравагантной прической и арт-макияжем глаз.

Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Девушка похвасталась сексуальными ягодицами.

Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Напомним, победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая в новом фотосете позировала в черном топе-бюстье, который прекрасно подчеркнул ее сексуальное декольте.

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