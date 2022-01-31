В купальнике и с сумкой Christian Dior: беременная Джорджина Родригес показала подросший живот

Джорджина Родригес недавно отпраздновала 28-летие и получила от Криштиану Роналду особенный подарок.

Футболист отвез возлюбленную в Дубай и пригласил вместе с детьми на романтический ужин. А когда семья ужинала, фото и видео из шоу с участием Джорджины появилось на фасаде самого высокого в мире здания, небоскреба Бурдж-Халифа. Видео Криштиану разместил в Instagram с подписью

"С днем рождения, любовь моя ❤️", - а Джорджина прокомментировала и перепостила себе на страницу написав: "С днем рождения меня ❤️ Рада и благодарна". Премьера шоу для Netflix состоялась как раз в день рождения Джорджины, 27 января.

Но на этом отпуск в Дубае не закончился. Потом Родригес показала, как их большая семья наслаждалась отдыхом на пляже. Джорджина была в купальнике и продемонстрировала подписчикам свой уже подросший живот.

"В раю", - написала она в подписи под одной из фотографий. А после добавила: "Так горжусь своей прекрасной семьей Здесь, в @dubai, мечты сбываются✨". Запечатлена модель с коктейлем в руках, в бандане, а рядом с ней - белая сумка от Christian Dior.

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Напомним, Родригес беременна от Роналду. Пара ждет рождения двойни в 2022 году.

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