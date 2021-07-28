В купальнике и с сыном: Оля Цибульская показала фото с отдыха

Артистка выложила в фотоблог новый снимок из повседневной жизни.

Оля Цибульская опубликовала в Instagram фотографию с отдыха. На фото она с сыном Нестором загорает на шезлонге. Певица одета в черный купальник и очки, а мальчик — в шорты с флористическим принтом.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

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"Только сегодня говорила с приятельницей о современных детей и родителях. О новом поколении, которое воспринимает мир как казино, где все дают, потому что тебе повезло родиться. Где ты не никаких обязанностей кроме "развиваться", а Вселенная должна дать все по запросам и без дедлайнов. О том, как не просто научиться балансировать между "надо" и "хочу". Потому что часто эти два понятия не вписываются в одно предложение. Непросто учить жить в новой реальности, когда сам с периода трицератопсов. Роскошь, когда есть люди, с которыми ты чувствуешь себя так же свободно, как наедине с собой. И вместе не боишься завтра", — написала под фото Оля.

Ранее Цибульская устроила себе целую фотосессию в бикини, демонстрируя стройную фигуру и упругие ягодицы.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

И выложила несколько снимков в голубом купальнике и без макияжа.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

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