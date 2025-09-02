В купальнике и сетчатом халате с цветочным принтом: Тори Спеллинг продемонстрировала яркий пляжный лук

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Тори Спеллинг уже скучает по лету. В Instagram она опубликовала фото, на котором предстала в красном пляжном сетчатом халате с разноцветным цветочным принтом от американского бренда Johnny Was. Под ним на звезде был черный купальник.

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

У актрисы были распущенные волосы, черные солнцезащитные очки на лице, цепочки с подвесками на шее и браслеты на руках и ноге.

"Размышляю о лете...", - подписала она снимок.

Напомним, Тори Спеллинг в разноцветном купальнике ошеломила шпагатом на Багамских островах.