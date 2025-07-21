В купальнике и широкополой шляпе: 58-летняя Холли Берри сверкнула фигурой на отдыхе

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

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58-летняя актриса, продюсер, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» - Холли Берри — отправилась на отдых в национальный парк Джошуа-Три, расположенный в Калифорнии, — место, где встречаются две пустыни. В своем Instagram актриса показала фото оттуда.

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли позировала в черном слитном купальнике с белыми вставками и черной шляпе с очень широкими полями.

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

«Дни в пустыни. Окна опущены, музыка громче, нигде больше не хочется быть, кроме как здесь», — написала звезда под фото.

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Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Берри выглядит потрясающе — это результат тщательного контроля питания, ведь актриса живет с сахарным диабетом с 22 лет. Она придерживается кето-диеты: много жиров и минимум углеводов. Ест два раза в день и придерживается интервального голодания. «Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть», — говорит Холли.

Также много внимания она уделяет спорту: любит бокс, борьбу, йогу и стретчинг. Ее программа тренировок — 5 занятий в неделю. «Я не соревнуюсь с другими — я хочу быть лучшей версией себя», — утверждает актриса.

Ранее, напомним, папарацци подловили Холли Берри вместе с ее возлюбленным в Нью-Йорке.

Холли Берри / © Associated Press Холли Берри / © Getty Images Холли Берри / © Associated Press Оскар-2021: Холли Берри / © Associated Press Холли Берри / © Associated Press Холли Берри / © Associated Press Холли Берри / © Associated Press Холли Берри / © Getty Images Холли Берри / © Getty Images Холли Берри / © Getty Images