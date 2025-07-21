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- Шоу-бизнес
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В купальнике и широкополой шляпе: 58-летняя Холли Берри сверкнула фигурой на отдыхе
Известная актриса устроила фотосессию в отеле, а результат показала в Сети.
58-летняя актриса, продюсер, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» - Холли Берри — отправилась на отдых в национальный парк Джошуа-Три, расположенный в Калифорнии, — место, где встречаются две пустыни. В своем Instagram актриса показала фото оттуда.
Холли позировала в черном слитном купальнике с белыми вставками и черной шляпе с очень широкими полями.
«Дни в пустыни. Окна опущены, музыка громче, нигде больше не хочется быть, кроме как здесь», — написала звезда под фото.
Берри выглядит потрясающе — это результат тщательного контроля питания, ведь актриса живет с сахарным диабетом с 22 лет. Она придерживается кето-диеты: много жиров и минимум углеводов. Ест два раза в день и придерживается интервального голодания. «Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть», — говорит Холли.
Также много внимания она уделяет спорту: любит бокс, борьбу, йогу и стретчинг. Ее программа тренировок — 5 занятий в неделю. «Я не соревнуюсь с другими — я хочу быть лучшей версией себя», — утверждает актриса.
Ранее, напомним, папарацци подловили Холли Берри вместе с ее возлюбленным в Нью-Йорке.