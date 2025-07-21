ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
237
Время на прочтение
1 мин

В купальнике и широкополой шляпе: 58-летняя Холли Берри сверкнула фигурой на отдыхе

Известная актриса устроила фотосессию в отеле, а результат показала в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

58-летняя актриса, продюсер, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» - Холли Берри — отправилась на отдых в национальный парк Джошуа-Три, расположенный в Калифорнии, — место, где встречаются две пустыни. В своем Instagram актриса показала фото оттуда.

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли позировала в черном слитном купальнике с белыми вставками и черной шляпе с очень широкими полями.

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

«Дни в пустыни. Окна опущены, музыка громче, нигде больше не хочется быть, кроме как здесь», — написала звезда под фото.

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Берри выглядит потрясающе — это результат тщательного контроля питания, ведь актриса живет с сахарным диабетом с 22 лет. Она придерживается кето-диеты: много жиров и минимум углеводов. Ест два раза в день и придерживается интервального голодания. «Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть», — говорит Холли.

Также много внимания она уделяет спорту: любит бокс, борьбу, йогу и стретчинг. Ее программа тренировок — 5 занятий в неделю. «Я не соревнуюсь с другими — я хочу быть лучшей версией себя», — утверждает актриса.

Ранее, напомним, папарацци подловили Холли Берри вместе с ее возлюбленным в Нью-Йорке.

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Оскар-2021: Холли Берри / © Associated Press

Оскар-2021: Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
237
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie