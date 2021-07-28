В купальнике и шляпе: беременная Марта Хант нежится в бассейне

32-летняя американская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret недавно объявила, что ждет первенца.

Марта Хант опубликовала в своем блоге в Instagram новые фотографии, которые сделала в выходные. На снимке звезда запечатлена лежа на матрасе в бассейне, на ней одет черный купальник-бандо и светлая шляпа. В руках Марта держит книгу, которую пытается читать.

О беременности модели стало известно в июне. Марта Хант сама опубликовала свое фото с животом в блоге и поделилась с подписчиками радостной новостью.

Марта Хант / Instagram Марты Хант

В январе 2020 года Марта и ее возлюбленный – фотограф Джейсон Макдональд объявили о своей помолвке. А 18 июня 2021 года, так и не успев пожениться, сообщили, что в 2022 году ждут появления на свет первенца.

Марта Хант / Instagram Марты Хант

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Напомним, недавно о второй беременности сообщила модель Эшли Грэм. Знаменитость снялась в полностью обнаженном виде и показала, как выглядит ее тело во время этого периода. Мы также собрали для вас фотографии и других моделей, которые снимались обнаженными во время беременности.

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