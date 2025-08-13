ТСН в социальных сетях

В купальнике и солнцезащитных очках: супермодель Клаудия Шиффер окунулась в ледяную ванну

Звезда поддержала тренд соцсетей, когда люди плавают в ледяной воде.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — похвасталась подтянутой фигурой в Instagram. Она в купальнике с флористическими принтом от Chloe окунулась в ванну (или небольшой бассейн) с ледяной водой.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

«Три минуты ледяного погружения», — написала модель под фото.

(чтобы увидеть видео, листайте вправо)

В последнее время ледяные ванны получили широкую популярность среди спортсменов и селебрити. Их любят за такие свойства, как успокоение боли в мышцах, улучшение настроения, сна и даже стимуляция обмена веществ.

Например, супермодель Хелена Кристенсен любит нырять в ледяной водоем. Она живет в доме у водоема, поэтому такое экстремальное закаливание уже стало ее традицией. Возможно, в этом кроется секрет отличной физической формы звезды и ее моложавого внешнего вида.

Ранее, напомним, 54-летняя Клаудия Шиффер позировала топлес и в нижнем белье. Супермодель стала главной звездой новой промокампании известного бренда.

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / © Getty Images

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Супермодели 90-х, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Тайра Бэнкс, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Летиция Каста, Карла Бруни_12 / © Getty Images

© Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

