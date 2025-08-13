В купальнике и солнцезащитных очках: супермодель Клаудия Шиффер окунулась в ледяную ванну

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — похвасталась подтянутой фигурой в Instagram. Она в купальнике с флористическими принтом от Chloe окунулась в ванну (или небольшой бассейн) с ледяной водой.

«Три минуты ледяного погружения», — написала модель под фото.

В последнее время ледяные ванны получили широкую популярность среди спортсменов и селебрити. Их любят за такие свойства, как успокоение боли в мышцах, улучшение настроения, сна и даже стимуляция обмена веществ.

Например, супермодель Хелена Кристенсен любит нырять в ледяной водоем. Она живет в доме у водоема, поэтому такое экстремальное закаливание уже стало ее традицией. Возможно, в этом кроется секрет отличной физической формы звезды и ее моложавого внешнего вида.

