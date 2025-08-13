- Дата публикации
В купальнике и солнцезащитных очках: супермодель Клаудия Шиффер окунулась в ледяную ванну
Звезда поддержала тренд соцсетей, когда люди плавают в ледяной воде.
54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — похвасталась подтянутой фигурой в Instagram. Она в купальнике с флористическими принтом от Chloe окунулась в ванну (или небольшой бассейн) с ледяной водой.
«Три минуты ледяного погружения», — написала модель под фото.
В последнее время ледяные ванны получили широкую популярность среди спортсменов и селебрити. Их любят за такие свойства, как успокоение боли в мышцах, улучшение настроения, сна и даже стимуляция обмена веществ.
Например, супермодель Хелена Кристенсен любит нырять в ледяной водоем. Она живет в доме у водоема, поэтому такое экстремальное закаливание уже стало ее традицией. Возможно, в этом кроется секрет отличной физической формы звезды и ее моложавого внешнего вида.
Ранее, напомним, 54-летняя Клаудия Шиффер позировала топлес и в нижнем белье. Супермодель стала главной звездой новой промокампании известного бренда.